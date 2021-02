Zwei Banküberfälle in zwei Stunden: Verdächtiger überwältigt

Mettmann (dpa/lnw) - Beim Versuch, innerhalb von zwei Stunden zwei Banken auszurauben, hat sich der mutmaßliche Räuber in Velbert übernommen. Nach seinem Coup in Mettmann, bei dem er 5000 Euro erbeutete, sei er knapp eineinhalb Stunden später in Velbert noch in der Bankfiliale von Wachpersonal überwältigt und der Polizei übergeben worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Von dpa