«Viele Regeln sind lästig»: Laschet schreibt an Sechsjährige

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den Brief eines sechsjährigen Mädchens aus Ratingen beantwortet, das sich bei ihm über die Corona-Regeln beklagt hatte - und darüber, dass sich manche Menschen nicht daran halten. «Du sprichst in Deinem Brief viele Dinge an, über die ich mich genauso ärgere wie Du», schrieb Laschet nach Angaben der Düsseldorfer Staatskanzlei vom Mittwoch. «Dass manche keine Maske tragen, nicht auf Abstand achten, Partys feiern und Lügen verbreiten.» Polizei und Ordnungsämter kontrollierten daher, ob die Regeln eingehalten würden.

Von dpa