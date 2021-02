Bauarbeiten in Niederlanden: A40 kurz vor Grenze gesperrt

Krefeld (dpa/lnw) - Wegen dringender Reparaturarbeiten auf der niederländischen Seite wird die A 40 in Richtung Venlo ab Straelen am Niederrhein kurzzeitig gesperrt. Die Sperrung gelte von Mittwoch 23.00 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag 6.00 Uhr, teilte die Autobahn GmbH am Mittwoch in Krefeld mit. Die Fahrbahndecke löse sich in den Niederlanden ab und müsse im Rahmen einer Notreparatur abgefräst werden. Es werde eine Umleitung eingerichtet, die zur Autobahn A 61 führe.

Von dpa