Von Nasenbluten bis Dachlawinen: Feuerwehr twittert Einsätze

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Köln rückt ein Krankenwagen wegen Nasenblutens aus, in Dortmund schaufeln Feuerwehrleute Schnee vom Dach des alten Rathauses und im Hauptbahnhof von Wanne-Eickel schmort es in einem Serverraum: Über solche und Hunderte weitere Einsätze haben die Feuerwehrleute in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag zwölf Stunden lang bei Twitter und anderen sozialen Medien berichtet. Es ist damit das dritte sogenannte «Twittergewitter» zum Europäischen Tag des Notrufs, bei dem bundesweit 55 Berufsfeuerwehren mit Tweets, Fotos und Videos im Minutentakt Einblicke in ihren Alltag gewährten. Auch freiwillige Feuerwehren beteiligten sich an der Aktion.

Von dpa