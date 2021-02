Der Brand war demnach in der Nacht zu Donnerstag an den Carports zwischen den Doppelhaushälften ausgebrochen und dann auf die Häuser übergegangen. Am Morgen war die Feuerwehr noch mit Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Aufgrund der kalten Temperaturen bildete sich durch das Löschwasser zeitweise Glatteis auf der Straße.

