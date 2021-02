Kaum Schneefall, aber kalte Temperaturen in NRW

Essen (dpa/lnw) - Nach einer eisigen Nacht sind am Donnerstag in NRW kaum noch Schneefall, aber weiterhin kalte Temperaturen zu erwarten. Die morgendlichen Wolkenfelder sollen im Laufe des Tages auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Tagesverlauf zeigt sich landesweit immer wieder die Sonne. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen minus ein Grad im Rheinland und minus fünf Grad in Ostwestfalen.

Von dpa