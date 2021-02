Corona-Neuinfektionen weiter rückläufig: Inzidenzwert 62,7

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag einen Inzidenzwert von 62,7 für NRW. Am Vortag hatte der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner anzeigt, noch 67,1 betragen. Gemeldet wurden dem RKI 1884 Neuerkrankungen. Innerhalb eines Tages wurden 99 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Insgesamt liegt die Zahl der Corona-Toten landesweit nun bei 11 895.

Von dpa