Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei klirrender Kälte hat sich die Lage auf den Autobahnen in NRW weitestgehend beruhigt. Alle Straßen seien derzeit frei, teilte die Leitstelle der Autobahnpolizei am Donnerstagmorgen mit. Dennoch sei am Vormittag wegen des Berufsverkehrs vor allem auf den Autobahnen im Ruhrgebiet und in Westfalen mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Von dpa