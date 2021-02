Expertin: Distanzlernen im Schulgesetz regeln

Bisher sei keine langfristige und nachvollziehbare Strategie für den Distanzunterricht aufgestellt und umgesetzt worden. Das Distanzlernen sei nicht konkret definiert. Die Folge: Im Alltag reiche Homeschooling von reiner Materialverteilung mit Übergabe auf dem Schulhof bis hin zu gut funktionierenden Videokonferenzen gemäß Stundenplan. «So entstehen Chancenungleichheiten durch unterschiedliche Lehrmethoden.» Viele Schüler hingen unverschuldet hinterher, müssten nun Rückstände aufholen.

Die Länder und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten am Mittwoch vereinbart, den Lockdown bis zum 7. März zu verlängern, den Länder bei den Schulen aber freie Hand zu geben. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte angekündigt, dass bei der geplanten schrittweisen Rückkehr in den Präsenzunterricht in NRW die Grundschulen und Förderschulen der Primarstufe am 22. Februar mit einem Wechselmodell den Anfang machen sollen.

Lichtenberger betonte, bei jüngeren Kindern sei das Distanzlernen besonders schwierig, eine längerfristige Konzentration nahezu unmöglich. Der Fokus solle auf den Hauptfächern liegen. Fächer wie Musik, Sport, Religion und Sachkunde könnten zu einem späteren Zeitpunkt verdichtet nachgeholt werden, meinte sie mit Blick auf den Wechselmodus.

Jahrgänge, die 2021 Abschlussprüfungen absolvieren müssen, sollen Ministerin Gebauer zufolge ebenfalls ab 22. Februar aus dem Distanzunterricht zurückkehren. Grundsätzlich gelte: Wenn die wöchentliche Inzidenz in NRW auf 50 Neuinfektionen pro 100 00 Einwohner sinkt, werde man wieder zu Präsenzunterricht übergehen. Der Landtag wollte sich am Donnerstag mit dem Thema befassen.

Lichtenberger unterstrich, Kinder mit Lernschwierigkeiten benötigten besonders viel Betreuung. Zudem seien ein Anstieg der Kindeswohlgefährdungen im Lockdown und psychische Folgen bei manchen Schülern zu befürchten. In der Bochumer Webschule werden Kinder und Jugendliche online unterrichtet, denen wegen psychischer oder körperlicher Erkrankung kein regulärer Schulbesuch möglich ist. Oder sie sind aus anderen Gründen von der Schulpflicht befreit. Auch Sportler oder Jungstars wie Tom und Bill Kaulitz von der Band Tokio Hotel machten dort ihren Schulabschluss.

© dpa-infocom, dpa:210211-99-393586/2