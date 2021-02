Denkmalschutz für Villa von NS-belastetem Architekten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Villa des in die NS-Diktatur verstrickten Architekten Emil Fahrenkamp (1885-1966) darf laut Gerichtsurteil als Denkmal geschützt werden. Das Denkmalrecht sehe keinen Ausschluss aus politisch-moralischen Gründen vor, teilte das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Donnerstag mit. Fahrenkamp hatte die 1957 erbaute Villa in Ratingen-Hösel für einen Industrie-Manager entworfen (Az.: 28 K 823/18).

Von dpa