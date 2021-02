Mit Auto umgefahren: Festnahme wegen versuchten Mordes

Düsseldorf (dpa/lnw) - Er soll einen Familienangehörigen nach einem Streit im Bergischen Land mit dem Auto umgefahren und dadurch lebensgefährlich verletzt haben: Die Bundespolizei hat am Flughafen Düsseldorf den zur Fahndung ausgeschriebenen Tatverdächtigen bei der Wiedereinreise aus der Türkei festgenommen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Dem 39-Jährige wird versuchter Mord vorgeworfen. Anfang Dezember soll er in Radevormwald gezielt und beschleunigend auf das Opfer zugefahren sein, das durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft hinter eine Leitplanke geschleudert worden sei. Ob der türkische Staatsangehörige aus Wermelskirchen möglicherweise auf dem Landweg ausreise oder ob bei der Ausreise noch nicht nach ihm gefahndet wurde, war zunächst noch unklar. Er soll in Untersuchungshaft genommen werden und wird deshalb einem Haftrichter vorgeführt.

Von dpa