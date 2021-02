Regionalliga-Derby Düsseldorf gegen Köln abgesagt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Partie der Regionalliga West zwischen Fortuna Düsseldorf II und dem 1. FC Köln II am nächsten Samstag musste abgesagt werden. Der Rasenplatz im Paul-Janes-Stadion sei nach wie vor nicht bespielbar, teilte der Club am Donnerstag mit. Damit fällt bereits das zweite Heimspiel der Düsseldorfer in dieser Woche aus. Die für Mittwoch angesetzte Partie gegen den Wuppertaler SV konnte ebenfalls nicht ausgetragen werden.

Von dpa