Regensburg will gegen Düsseldorf «brutal viel investieren»

Regensburg (dpa/lnw) - Der SSV Jahn Regensburg hat vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf personelle Fragezeichen. Trainer Mersad Selimbegovic muss im Vergleich zum 0:0 vor einer Woche gegen den Karlsruher SC Kapitän Benedikt Gimber wegen einer Gelb-Roten Karte ersetzen. Zudem trainiert Offensivspieler Aaron Opoku nur reduziert. Er hat im Spiel gegen den KSC einen Schlag in die Kniekehle bekommen. «Mal sehen, ob das für Samstag reicht», sagte Selimbegovic. Verteidiger Sebastian Nachreiner fehlt wegen eines Muskelfaserrisses ohnehin.