SC Magdeburg verleiht Uscins an den Bergischen HC

Magdeburg (dpa) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat sein Talent Renars Uscins an den Bergischen HC verliehen. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Demnach soll der 19 Jahre alte Linkshänder bis zum Sommer Spielpraxis beim Ligakonkurrenten sammeln. «Da der Spielbetrieb der SCM Youngsters zurzeit coronabedingt ruht und allen Nachwuchsspielern die Wettkampfpraxis fehlt, ist die kurzfristig entstandene Möglichkeit für Renars, seine ersten Schritte in der Bundesliga zu gehen, eine optimale Option für alle Beteiligten», sagte SCM-Jugendkoordinator Yves Grafenhorst.