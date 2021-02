Mehrere Hinweise auf Schmuck-Diebe nach ZDF-Sendung

Hanau/Hagen (dpa/lnw) - Nach der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» sind bei der Polizei mehrere Hinweise zu Einbrüchen in zwei Juweliergeschäfte in Hanau (Hessen) und Hagen eingegangen, bei denen Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen wurde. «Unter anderem haben wir auch Hinweise auf den auffälligen Fluchtwagen erhalten», sagte ein Sprecher der Polizei Hanau am Donnerstag. «Die Hinweise arbeitet die Polizei jetzt nach und nach ab.»

Von dpa