Drei Männer in Gummersbach durch Stiche schwer verletzt

Rettungskräfte brachten anschließend den 25-Jährigen und den 32-Jährigen mit Stichverletzungen in eine Klinik. Ein 32-Jähriger der Gegenseite hatte sich ebenfalls mit Stichverletzungen selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Er und seine 23 bis 28 Jahre alten Mitstreiter wurden noch am Abend festgenommen. Am Tatort waren auch Schüsse aus einer Gaspistole abgefeuert worden. Die Polizei stellte mehrere Patronenhülsen, eine Gaspistole und ein Messer sicher. Eine Anwohnerin hatte die Schüsse sowie Schreie gehört und die Polizei verständigt. Die Ermittlungen und Vernehmungen zum Ablauf der Auseinandersetzung dauerten an.

