NRW-Gastgewerbe ist sauer auf die Politik

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Coronakrise hat Nordrhein-Westfalens Gastgewerbe nach eigenen Angaben «die Nase voll» von der Politik. Der Bund-Länder-Beschluss zur weitgehenden Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März sei «inakzeptabel und eine klatschende Ohrfeige» für seine Branche, erklärte Bernd Niemeier, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Nordrhein-Westfalen, am Donnerstag in Neuss. Der politische Beschluss sieht vor, dass Friseursalons ab dem 1. März wieder aufmachen können. Die seit Anfang November geschlossene Gastronomie ist nur nachrangig erwähnt - man wolle unter anderem für diese Branche «an der Entwicklung nächster Schritte» arbeiten.

Von dpa