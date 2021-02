Hubschrauber fegt Tonnen von Schnee von zahlreichen Dächern

Oelde/Herzebrock-Clarholz (dpa/lnw) - Ungewöhnlicher Schneeräumer: Mit der Kraft eines Hubschraubers lässt ein Unternehmer in den Kreisen Warendorf und Gütersloh seit Tagen Tonnen von Schnee von den Dächern mehrerer Immobilien räumen. Am Donnerstag war das Dach einer Logistikfirma in Oelde an der Reihe. Ludger Westkämper, Geschäftsführer und Besitzer der Halle, macht sich Sorgen um die Menschen, die in den Hallen arbeiten. «Nach dem Unwetter am vergangenen Wochenende bestand die Gefahr, dass die Dächer einbrechen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Die Glocke» (online) berichtet.

Von dpa