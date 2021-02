Schulen öffnen schrittweise: Grund- und Förderschüler sind die Vorreiter

Wegen der Corona-Pandemie wurden in NRW die 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler über Wochen auf Distanz unterrichtet. Ab dem 22. Februar läuft nun die schrittweise Rückkehr in die Klassen­räume an.

In einer ersten Phase ­kehren Grund- und Förder­schüler in der Primarstufe in festen Lerngruppen und im Wechselmodell in die Schulen zurück. Diese Pläne hat NRW-Schulministerin Yvon­ne Gebauer ( FDP ) am Donnerstag präzisiert. Danach „sollen alle Schüler im selben Umfang Präsenz- und Distanzunterricht haben“, erklärte die Ministerin. Bei der Ausgestaltung des Wech­sel­modells haben die Schulen Gestaltungsspielräume, betonte sie. Es gebe aber ei­ne Einschränkung: „Das In­ter­vall ohne Schulpräsenz darf den Zeitraum von einer ­Woche nicht überschreiten.“

Keine Klassenfahrten

In dem Wechselmodell seien Stundentafeln und Kernlernpläne weiter gültig. „Beim Präsenzunterricht sollen Mathematik, Deutsch und Sachunterricht im Vordergrund stehen“, so Gebauer weiter.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) Foto: dpa

Zurück in die Schule kehren ab dem 22. Februar auch die Schüler aller Abschlussklassen. Ergänzung für die gymnasiale Oberstufe: Hier gilt dies für die Schüler der Qualifikationsphase 2 sowie der sogenannten „Q 1“, also jene Schüler, die erst im kommenden Jahr ihr Abitur machen.

Darüber hinaus wird auch die „pädagogische Betreuung“ weiterhin angeboten. Klassenfahrten sind wegen der „pandemiebedingten Un­sicherheiten“ bis zum 5. Juli untersagt.

Ausweitung des Präsenzunterrichts

Gebauer kündigt darüber hinaus an, dass die Ausweitung des Präsenzunterrichts geplant sei, wenn die Corona-Zahlen unter die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner fallen. Auch hier seien die Grundschulen Vorreiter. Wann und wie alle anderen Schul­formen nachziehen, werde das Kabinett entscheiden.

In den Kindertagesstätten des Landes wird der ein­geschränkte Pandemiebetrieb in der kommenden Wochen fortgesetzt. Das geht aus ­ei­nem Schreiben des Fami­lienministeri­ums hervor.Geplant sei, zeitnah „eine Per­spektive bis zu den Oster­ferien zu eröffnen“. Noch aber gelte der Appell: „Kinder wann immer möglich selber betreuen!“