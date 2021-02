Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz andauernder Corona-Pandemie will die nordrhein-westfälische Landesregierung weiterhin an offenen Grenzen zu seinen Nachbarländern Niederlande und Belgien festhalten. «Es wäre fatal, wenn sich in der Krise wieder alle in nationale Schneckenhäuser zurückzögen», mahnte NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU). «Das gegenseitige Vertrauen ist für uns ein wertvolles Kapital: Information als Mittel gegen Isolation.» In anderen Ländern hätten geschlossene Grenzen teils «katastrophale Folgen» nach sich gezogen und alte Vorurteile wiederbelebt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

NRW sei seit Ausbruch der Pandemie einen anderen Weg gegangen und habe stattdessen auf enge Kooperation gesetzt. Gerade durch den ständigen Austausch in der grenzüberschreitenden Arbeitsgruppe «Cross-Border Taskforce Corona» sei es gelungen, die Grenzen zu den niederländischen und belgischen Nachbarn «auch in schwierigen Zeiten offen zu halten», unterstrich der CDU-Politiker. «Entstehen durch die extrem ansteckenden Mutationen neue Hochrisikogebiete, dann müssen wir neu nachdenken.»

Holthoff-Pförtner zog eine positive Bilanz der seit fast einem Jahr arbeitenden Einheit, in die sich nach Beamten aus NRW, Belgien und den Niederlanden später auch Koordinatoren aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz eingegliedert hatten. Damit erstreckt sich die Reichweite der «Corona-Taskforce» inzwischen über das gesamte Grenzgebiet, das Deutschland mit den Niederlanden und Belgien teilt.

Meist fungiere die Arbeitsgruppe als Vermittler - etwa zwischen den Gesundheitsministerien in NRW und den Niederlanden, die die Aufnahme niederländischer Patienten auf Intensivstationen in NRW ermöglicht hatten. Insgesamt hat NRW nach Angaben des Europaministeriums bisher 49 Intensivpflege-Patienten aus dem Nachbarland aufgenommen. Weitere zwölf Patienten seien in anderen Bundesländern medizinisch betreut worden.

