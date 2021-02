Hüft- und Kniegelenkerkrankungen häufige Ursache für Reha

Düsseldorf (dpa) - Erkrankungen an Hüft- und Kniegelenk waren 2019 in Nordrhein-Westfalen die häufigsten Ursachen für stationäre Behandlungen an Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. In diesen Kliniken mit mehr als 100 Betten seien 2019 insgesamt 212 955 Patientinnen und Patienten stationär behandelt worden, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mit. Den Angaben zufolge waren dies 1776 Behandlungsfälle weniger als 2018.

Von dpa