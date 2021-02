Politiker spielt «Brings»: Landtag nimmt es mit Humor

«Mir singe Alaaf, vielleich e beßje leiser», auf hochdeutsch «wir singen Alaaf, vielleicht ein bisschen leiser» heißt der aktuelle «Brings»-Song, der auf die Corona-Pandemie eingeht. «Dass der Karneval , wie wir ihn kennen, in diesem Jahr ausfällt, tut den Menschen weh und auch vielen von uns Abgeordneten. Wir wollten allen, die Karneval im Herzen tragen, eine kleine Freude machen mit diesem Video und haben auf Social Media auch schon viele positive Reaktionen gekommen», sagte Klenner am Freitag der dpa.

Er spielt den ruhigen Song in dem Video im Landtag und singt dazu. Die CDU-Abgeordneten Angela Erwin, Romina Plonsker und Florian Braun schwenken dazu bunte Schals und zünden Kerzen an.

«Es ist ja die eigentlich jecke Zeit in Nordrhein-Westfalen, und da kann es auch die Landtagsverwaltung begrüßen, dass trotz der dunklen Tage der Pandemie ein Licht leuchtet», so ein Sprecher am Freitag zur dpa. Zu den Brandschutzbestimmungen des Landtags gehöre es zwar, «dass Kerzen nicht unbeaufsichtigt brennen dürfen, diese Vorgabe scheint bei der Erstellung des Videos erfüllt gewesen zu sein». Und: «Auch wenn die Verwaltung von dem Videodreh nichts gewusst hat, sagen wir in diesem Fall gerne Helau und Alaaf.»

© dpa-infocom, dpa:210212-99-416014/2