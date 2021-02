Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein Lastwagenfahrer ist in Mönchengladbach wegen des Schmuggels von 21 Kilogramm Kokain und Heroin zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. «Ich habe das Geld für die künstliche Befruchtung meiner Frau gebraucht», hatte der 40-Jährige am Freitag am Landgericht ausgesagt. 10 000 Euro habe er für den Transport bekommen sollen.

Von dpa