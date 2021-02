Volleyball-Bundesligist Düren verlängert mit Kapitän Andrei

Düren (dpa/lnw) - Volleyball-Bundesligist SWD powervolleys Düren und Michael Andrei gehen weiter gemeinsame Wege. Der 35 Jahre alte Kapitän verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr und wird damit in Düren in seine insgesamt achte Saison gehen. «Ich fühle mich immer noch richtig fit und habe das Gefühl, dass ich der Mannschaft helfen kann. Da ist noch reichlich Sprit im Tank», wurde Mittelblocker Andrei am Freitag in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Von dpa