Prozess beginnt nach Angriff auf eine Prostituierte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Einem 51-Jährigen droht nach einem Angriff auf eine Prostituierte in Neuss Sicherungsverwahrung. Am Freitag hat der Prozess gegen ihn am Düsseldorfer Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung begonnen. Das Gericht wies im Eröffnungsbeschluss aber darauf hin, dass der 51-Jährige auch mit einer Verurteilung wegen versuchten Mordes rechnen müsse. Der Angeklagte hatte im Jahr 2012 in Düsseldorf eine Prostituierte umgebracht und war dafür wegen Totschlags zu zehn Jahren verurteilt worden. Davon hat er zwei Drittel verbüßt und war dann freigelassen worden.

