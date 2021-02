Gefahrstoff-Einsatz in Neuss: Es war nur Knoblauch

Neuss (dpa) - Ein übelriechendes, zehn Kilo schweres Paket mit Knoblauchpüree hat am Freitag bei einem Paketdienst in Neuss einen Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zwei besorgte Mitarbeiter hätten den Notruf 112 gewählt, nachdem sie beim Entladen eines Lastwagens den als «gasähnlich und sehr intensiv» beschriebenen Geruch wahrgenommen hätten, teilte die Feuerwehr mit. Vier Löschzüge und ein Gefahrstoffzug rückten an. Mitarbeiter des Paketdienstes wurden befragt. Gefahrstoffmessgeräte kamen zum Einsatz. Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken entluden den gesamten Lastwagen. Schließlich sei die Quelle des Gestanks gefunden worden: ein beschädigtes Paket mit dem Knoblauch. Wer die zehn Kilo Püree bestellt hatte und warum, wurde nicht bekannt.