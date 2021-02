Erste Strafanzeigen wegen Vorfällen an Impfzentren in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einer vorläufigen Auswertung des Innenministeriums hat es im Januar sieben Strafanzeigen zu Vorfällen in und an Impfzentren in NRW gegeben - darunter zum Beispiel Hausfriedensbrüche oder Bedrohungen. Das teilte das Ministerium auf dpa-Anfrage mit.