Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl hat eine Entscheidung über die Zukunft von Trainer Marco Rose bis zum Pokalhit gegen Borussia Dortmund in gut zwei Wochen angekündigt. «Wir sind beide nicht dumm und wissen, was kommt. Ja, wir werden reden und dann entscheiden», sagte Eberl in einem Interview der «Bild»-Zeitung (Samstag).

Von dpa