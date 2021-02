Prinzengarde verteilt in Düsseldorf 1111 «Strüßjer»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Um trotz Corona ein bisschen Karnevalsfreude unter die Menschen zu bringen, hat die Prinzengarde der Stadt Düsseldorf Blau-Weiss am Samstag 1111 weiße Tulpen in der Innenstadt verschenkt. Die «Strüßjer», wie die Blumensträuße auf Platt heißen, werden üblicherweise während des Rosenmontagszugs an die Jecken verschenkt. «Als kleinen Ersatz wollten wir diesmal den Samstag, wo viele Menschen zum Einkaufen in die Altstadt kommen, für die Begegnung nutzen», sagte Hans-Peter Suchand, Sprecher der Prinzengarde, der Deutschen Presse-Agentur. Mehr als 20 Mitglieder der Garde beteiligten sich in Uniform an der Aktion.

Von dpa