16-Jähriger bricht nachts in See ein

Ausgerüstet mit Überlebensanzügen und Eisrettungsschlitten gelangten die Einsatzkräfte zu dem 16-Jährigen. Er kam in ein Krankenhaus. Eine Gruppe Jugendlicher sei dabei gewesen und habe die Feuerwehr alarmiert, sagte ein Sprecher am Sonntag. «Er hat großes Glück gehabt, Unterkühlung kann lebensbedrohlich sein.» Die Feuerwehr warnte erneut eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen.

In Düsseldorf war am Donnerstag ein 49 Jahre alter Jogger in einem vom Rhein-Hochwasser überfluteten Gebiet eingebrochen. In einer dramatischen Rettungsaktion war er erst nach einer halben Stunde mit Hilfe der Wärmebildkamera eines Hubschraubers gerettet worden. Stark unterkühlt kam er in ein Krankenhaus. Im rheinischen Langenfeld waren zuvor am Mittwochabend zwei 19-Jährige auf einem zugefrorenen See eingebrochen. Sie konnten sich noch selbst ans Ufer retten, wo jedoch einer von ihnen entkräftet liegen blieb. Auch er kam in ein Krankenhaus.

