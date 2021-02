Pusch zu Video-Botschaften: «Das läuft so aus mir raus»

Heinsberg (dpa/lnw) - Stephan Pusch (52), mit seinen Videos zur Corona-Krise bekannt gewordener Landrat im Kreis Heinsberg, hat damit eine Idee seiner Frau umgesetzt. Als er nach dem ersten Tag im Krisenstab erzählt habe, was alles geplant sei, habe seine Frau gemeint: «Du musst das mal erklären. Ihr habt doch Facebook», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Am nächsten Tag wurde das erste Video aufgenommen. «Das habe ich vorher nie gemacht», sagte der Jurist. Der Kreis Heinsberg im Westen von Nordrhein-Westfalen war einer der ersten bekannten Corona-Hotspots in Deutschland.