Fortuna: Noch keine Trainer-Diskussion

«Irgendwann kommt der Punkt, da muss man dann sehen, ob die eingeleiteten Maßnahmen Wirkung gezeigt haben. Wir machen das nicht an einem Spieltag fest», betonte der 64-Jährige. Der Trainer stehe nicht infrage. «Wir wollen und werden kein Hintertürchen aufmachen, um eine Diskussion über den Trainer zu beginnen. Wir haben sehr eindrucksvoll immer wieder demonstriert, dass wir ihm Vertrauen schenken», sagte Allofs . Dennoch steht Rösler , der seit mehr als einem Jahr im Amt ist, nach fünf sieglosen Spielen und einem Neun-Punkte-Rückstand auf die Aufstiegsplätze auch in der Kritik.

Man müsse eben in der Erwartungshaltung realistisch bleiben. «Wir können nicht erwarten, dass wir in dieser Saison alle an die Wand spielen», sagte Allofs, der einen Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags mit dem Trainer auch nicht ausschließt. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung seien allerdings erst einmal verschoben worden. «Wir haben immer gesagt, dass wir erst abwarten wollen, in welche Richtung sich alles entwickelt. Wir wollen etwas gemeinsam erreichen und hoffen, das zu schaffen», sagte Allofs.

© dpa-infocom, dpa:210215-99-447603/2