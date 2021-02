Düsseldorf (dpa/lnw) - In der nordrhein-westfälischen CDU wird darüber diskutiert, Einheimische und Touristen mit Wald-Aktien freiwillig an der Wiederaufforstung zu beteiligen. Wie «RP Online» am Montag berichtete, hat der Landesvorstand der Frauen Union die schwarz-gelbe Landesregierung aufgefordert, die Einführung einer solchen Aktie zu prüfen.

Von dpa