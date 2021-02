Wuppertal (dpa/lnw) - Ein leerer Linienbus ist in Wuppertal wie von Geisterhand losgerollt und in ein Haus gekracht, in dem zwei Menschen verletzt wurden. Zwei Spaziergänger mit Kinderwagen hatten sich vor dem außer Kontrolle geratenen Ungetüm zuvor noch retten können, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

