Mehr Einsatz gegen Nazis: Polizeichef kein «Pannekopp» mehr

Dortmund (dpa/lnw) - Nach dem Engagement der Dortmunder Polizei gegen Neonazis ist der Polizeipräsident der Stadt, Gregor Lange, nicht länger Träger des Negativ-Ordens «Pannekopp». Die Macher des Ruhrpott-Alternativ-Karnevals Geierabend entzogen dem Behörden-Chef in diesem Jahr die 28 Kilogramm schwere Schrott-Trophäe, wie sie am Rosenmontag mitteilten. Er hatte sie vor sechs Jahren nach einem umstrittenen Polizeieinsatz bei Ausschreitungen von Neonazis am Kommunalwahlabend erhalten. Anhänger der Rechten hatten versucht, das Rathaus zu stürmen, es gab Verletzte. Aus Sicht der Narren hatte Langes Polizei das Image der Stadt als «Nazihochburg Deutschlands» mit dem misslungenen Einsatz gefördert.

Von dpa