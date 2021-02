Kölner Karnevalspräsident Kuckelkorn fühlt «Leere im Herz»

Für manche Karnevalisten habe der Rosenmontag einen solchen Stellenwert, dass sie an diesem Tag den Weg des Rosenmontagszugs abgingen. «Das ist vielleicht auch ein bisschen Trauerarbeit. So langsam kommt wirklich an, was hier passiert und wie groß das Ganze ist. Es ist eine ganz schwierige Zeit.»

Die Rheinländer seien auch gern Gastgeber und hätten ihre Stadt gern proppenvoll. «Normalerweise haben wir hier 'ne Million Leute am Zug und jetzt ist hier keiner, das tut schon auch echt weh, wenn man die leeren Gaststätten, leeren Brauhäuser sieht.» Man spüre aber auch, welche Kraft der Karneval habe und was für eine riesige Lücke jetzt da sei. «Das wird dem Karneval in der Zukunft vielleicht auch nochmal eine neue Tiefe geben.»

© dpa-infocom, dpa:210215-99-449150/2