Senior trotzt Corona mit Miniatur-Rosenmontagsumzug

Unna (dpa) - Mit der 65. Auflage des wohl kleinsten Rosenmontagsumzugs der Welt hat Unnas Obernarr Helmut Scherer der Corona-Pandemie getrotzt. Der bunt kostümierte 86-jährige Karnevalist zog in diesem Jahr mit seinem Handwagen und einer Musikanlage nicht wie sonst durch die Straßen seiner Heimatstadt, sondern rund um ein Krankenhaus. «So kann ich den Patienten dort auch ein bisschen Freude bringen in dieser Zeit», sagte Scherer der Deutschen Presse-Agentur. Auch das Personal solle sich an seinem Auftritt erfreuen.

Von dpa