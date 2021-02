Ermittlungen nach Großbrand in Hilden gestartet

Hilden (dpa/lnw) - Nach dem Großbrand in einem Betrieb in Hilden hat die Polizei mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Das Feuer war am Montag unter Kontrolle, 22 Feuerwehrleute waren aber noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, wie die Stadt Hilden mitteilte. 120 Feuerwehrleute aus mehreren Städten hatten am Sonntag gegen die Flammen und gefrierendes Löschwasser gekämpft. Die Schadenshöhe war weiterhin unklar. Ein Millionenschaden ist nicht ausgeschlossen.

Von dpa