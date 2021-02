Hilden (dpa/lnw) - Bei dem Großbrand in einer Papierfabrik in Hilden ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von mindestens fünf Millionen Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache hätten am Montag begonnen, die Ursache sei aber weiter unklar, teilte die Polizei in Mettmann mit.

Von dpa