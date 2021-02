Dortmund bestätigt: Rose wird kommende Saison Cheftrainer

Mönchengladbach (dpa) - Trainer Marco Rose wird nach seinem Abschied von Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison Cheftrainer beim Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund. Der BVB bestätigte am Montag «eine entsprechende Zusage» des 44-Jährigen. Die Gladbacher hatten zuvor verkündet, dass Rose zu Dortmund wechseln möchte und dies möglich sei, «sollten die in seinem Vertrag festgelegten Bedingungen fristgerecht erfüllt werden». Die Ausstiegsklausel liegt offenbar bei fünf Millionen Euro.

Von dpa