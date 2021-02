Rechte Parolen und Hakenkreuzfahne: Polizei löst Party auf

Bocholt (dpa/lnw) - Eine zu laute Geburtstagsfeier im rechten Milieu hat die Polizei in Bocholt (Münsterland) aufgelöst und dabei eine Hakenkreuzfahne sichergestellt. Zeugen hatten sich am Samstag bei den Behörden beschwert und angegeben, dass in einem Mehrfamilienhaus eine lautstarke Party gefeiert werde. Zudem sollen rechtsradikale Parolen gerufen und eine Hakenkreuzfahne vom Balkon gezeigt worden sein.

Von dpa