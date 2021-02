Ruhige Nacht nach Rosenmontag in Köln und Düsseldorf

Köln (dpa/lnw) - In der Nacht nach dem Rosenmontag ist es in den Karnevalshochburgen in Nordrhein-Westfalen ruhig geblieben. «Wir haben keine Corona-Verstöße registriert», sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Dienstagmorgen. Es habe keine größeren Ansammlungen gegeben, auch Karnevalspartys hätten nicht aufgelöst werden müssen. Auch in Düsseldorf blieb nach ersten Erkenntnissen der Polizei ruhig.

Von dpa