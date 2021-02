Große Lagerhalle in Lichtenau eingestürzt: Hoher Schaden

Lichtenau (dpa/lnw) - Beim Einsturz einer Lagerhalle in Lichtenau (Kreis Paderborn) ist ein hoher Schaden einstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk seien im Einsatz, um das Gebäude zu sichern. Auf dem Dach der Halle sei auch eine Photovoltaikanlage installiert gewesen. Die Ursache für das Unglück am Dienstagmorgen und die genaue Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Beamten gehen aber einem sechsstelligen Betrag aus.