Top-Duell in Regionalliga: Essen gegen Dortmund am 17. März

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das wegen der Witterungsbedingungen verschobene Top-Duell in der Regionalliga West zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund II ist nun für den 17. März (19.30 Uhr) im Stadion Essen angesetzt. Das teilte RWE am Dienstag mit. Die ebenfalls ausgefallene Fußball-Partie bei Rot Weiss Ahlen bestreiten die Essener eine Woche später am 24. März (19.30).