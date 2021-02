Düsseldorf (dpa/lnw) - Erst rutschte er aus und verlor seine Beute, dann lief er auch noch gegen ein Auto: Ein Supermarktdieb hat in Düsseldorf eine ziemlich holprige Flucht hingelegt. Dennoch habe der Mann nach der Tat am Montag unerkannt fliehen können, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ihm werde gefahndet.

Von dpa