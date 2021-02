Stamp: In Pandemie nicht nur an Inzidenzen orientieren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat dafür plädiert, bei den Maßnahmen in der Corona-Pandemie nicht nur die Inzidenzen der Neuinfektionen im Blick zu haben. Die Inzidenzen dürften aber auch «nicht ignoriert» werden, sagte der NRW-Familienminister am Dienstag in Düsseldorf. Es sei aber eine «Gesamtschau der pandemischen Entwicklung» notwendig, die auch die Schäden der Corona-Einschränkungen berücksichtigen müssen. Klar sei auch, dass man in der Pandemie auch «auf Sicht fahren» müsse, da es immer unerwartete Entwicklungen geben könne. Zugleich müssten den Menschen aber auch Perspektiven aufgezeigt werden.