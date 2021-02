Weitere Todesfälle und viele Infizierte in Kölner Pflegeheim

Insgesamt hatte es nach dpa-Informationen 92 Infektionsfälle in dem Pflegeheim gegeben. Aktuell befinden sich noch 22 Bewohnerinnen und Bewohner sowie sechs Mitarbeiter in Quarantäne. Zwei Personen befinden sich im Krankenhaus. Mutierte Varianten des Virus wurden in dem Pflegeheim aber bislang nicht gefunden.

Das Haus befinde sich in einem Wohlfahrtszentrum der Synagogen-Gemeinde mit Kita, Grundschule, Verwaltung und Sozialabteilung, das man vorübergehend komplett geschlossen habe, berichtete der Vorstand. Die Kita sei nun aber in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wieder für eine Notbetreuung geöffnet worden. Die Feuerwehr habe in dem Zentrum «mehrfach durchgetestet».

Aktuell gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung in 29 Kölner Senioren- und Pflegeeinrichtungen insgesamt 81 positiv getestete Bewohnerinen und Bewohner sowie 33 infizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

