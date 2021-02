Autofahrer gibt Vollgas und reißt Polizistin zu Boden

Wesel (dpa/lnw) - Bei einer Verkehrskontrolle in Wesel hat ein Autofahrer mit Vollgas zurückgesetzt und mit einer offenen Fahrertür eine Polizeibeamtin zu Boden geworfen. Die Kriminalbeamtin sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Wesel am Dienstag mit. Sie wurde von dem Auto des 25-Jährigen mehrere Meter mitgeschleift. Die in Zivil gekleidete Polizistin hatte in der offenen Fahrertür gestanden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Der Fall liegt jetzt bei der Kriminalpolizei.

Von dpa