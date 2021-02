Angeklagte haben im Abu-Walaa-Prozess das letzte Wort

Abu Walaa und den Mitangeklagten wird vorgeworfen, junge Menschen vor allem im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim islamistisch radikalisiert und in IS-Kampfgebiete geschickt zu haben. Die Männer stehen wegen Unterstützung des IS und Mitgliedschaft in der Terrormiliz seit September 2017 vor Gericht. Sie haben am Mittwoch das letzte Wort. Die Urteile sind dann in der kommenden Woche geplant.

