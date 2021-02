Feuerwehr rettet Fassadenarbeiter aus 23 Metern Höhe

Düsseldorf (dpa) - Die Feuerwehr hat in Düsseldorf einen 55 Jahre alten Fassedenarbeiter aus 23 Metern Höhe gerettet. Der Mann hatte fünf Stunden auf einer defekten Arbeitsbühne festgesessen, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Da auch ein hinzugerufener Techniker die Arbeitsbühne nicht wieder in Gang bringen konnte, habe die Feuerwehr den Arbeiter mit einer Drehleiter aus der Höhe holen müssen. Der 55-Jährige blieb den Angaben nach unverletzt.

Von dpa